График газового обслуживания домов на 2025 год опубликовали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут узнать, на какой день назначено газовое техобслуживание в их доме. График работ на 2025 год опубликовали на сайте «Мособлгаза» и на региональном портале госуслуг.

В 2024 году сотрудники «Мособлгаза» провели плановое техобслуживание в 1,8 миллиона квартир и 282 тысячах частных домов региона.

«В Подмосковье впервые в России создан институт газовых участковых. За каждым многоквартирным домом мы закрепили специалиста, он работает с жителями напрямую, проводит встречи, объясняет все нюансы процедуры техобслуживания, помогает в решении вопросов. С марта наши газовые участковые провели более двух тысяч таких встреч», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Узнать, на какой день 2025 года запланировано газовое обслуживание дома, можно на сайте «Мособлгаза».