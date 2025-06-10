График электричек Рижского и Курского направлений изменится 15 июня

Расписание некоторых электричек Рижского и Курского направлений, включая МЦД-2, изменится 15 июня. В Минтрансе региона сообщили, что это связано с заменой стрелочного перевода на станции Тушино в Москве.

По данным ведомства, работы будут идти с 00:20 до 10:20, и в это время поезда на участке между Подмосковной и Павшино будут ходить по реверсивной схеме. При этом, некоторые электрички изменят время отправления, прибытия и количество остановок. Поезда МЦД-2 от Подольска будут доезжать только до Курского вокзала, а со стороны Нахабино часть рейсов временно отменят.

Пассажиров просят заранее проверить обновленное расписание — это можно сделать на станциях, на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».