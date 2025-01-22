Расписание некоторых пригородных поездов на участке Александров — Куровская Большого кольца МЖД изменится 23 января. В Минтрансе Московской области отметили, что корректировки связаны с обновлением ПО микропроцессорной системы управления движением электричек на станции Киржач.

Технологические «окна» назначат с 07:40 до 15:10. На этом фоне ряд электричек, курсирующих между Александровом, Орехово-Зуевым и Куровской выведут из расписания. При этом, пригородный поезд № 6424/6423 Александров — Куровская отправится в рейс на 13 минут раньше, а № 6444 Александров — Орехово-Зуево — позже на 4 часа 31 минуту.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на остановках, на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении.