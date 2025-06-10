График электричек МЦД-3 Ленинградского направления изменится 13 и 14 июня

В выходные 13 и 14 июня 2025 года из-за ремонтных работ на Октябрьской железной дороге изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на компанию МТППК.

Некоторые поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром отменят на всем маршруте, а время между поездами увеличится до 50 минут. Кроме того, часть поездов на маршруте Москва — Тверь будет курсировать по сокращенному маршруту, а некоторые отправятся по новому расписанию.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Актуальное расписание можно найти на информационных стендах на станциях, на сайте МТППК в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».