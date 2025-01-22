График электричек Ленинградского направления изменится в феврале

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится в феврале. Корректировки вызваны ремонтно-путевыми работами по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, при этом, некоторые поезда отменят. Также ряд поездов на участке Москва — Клин — Москва и Тверь — Лихославль — Тверь отменят по всему маршруту следования.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с изменениями в расписании можно на сайте или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».