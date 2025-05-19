График электричек Ленинградского направления изменится с 20 по 23 мая

В мае на Октябрьской железной дороге проведут плановые ремонтно-путевые работы. Пассажиров пригородных поездов Ленинградского направления ждут временные изменения графика движения.

С 20 по 23 мая на участке Москва — Клин — Москва отменят часть составов, а некоторые будут следовать по укороченным маршрутам.

Пассажиров призывают заблаговременно планировать маршруты с учетом изменения расписания. Актуальный график движения поездов доступен на информационных стендах станций, а также на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

С расписанием можно ознакомиться также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».