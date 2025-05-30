График электричек Киевского направления МЖД изменится с 1 по 6 июня

С 1 по 6 июня изменится расписание некоторых электричек Киевского направления из-за плановых ремонтных работ на станциях Латышская и Нара. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На станции Латышская работы будут идти с 1 по 3 июня с 21:30 до 07:30. В это время поезда между Латышской и Ворсино будут ходить по одному пути в обоих направлениях. Из-за этого может измениться время отправления и прибытия некоторых поездов.

На станции Нара работы пройдут 5 и 6 июня с 21:20 до 07:20. На участке между Бекасово и Нарой организуют реверсивное движение — по одному пути туда и обратно. Это также повлияет на расписание.

Пассажиров просят заранее уточнять изменения — сделать это можно на вокзалах, остановках, на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».