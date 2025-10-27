График движения пригородных поездов изменят в Подмосковье в ноябрьские праздники

В России 4 ноября отметят День народного единства. В связи с продленной рабочей неделей и дополнительными выходными днями изменится расписание пригородных электричек.

В Центральной пригородной пассажирской компании уточнили, что корректировки внесли совместно с Московской железной дорогой, чтобы жителям и гостям Подмосковья было удобнее планировать поездки.

Электрички Московского транспортного узла 1 ноября будут ходить по расписанию пятницы, 2 и 3 ноября — по субботнему графику, 4 ноября — по расписанию воскресенья, а 5 ноября — понедельника.

Изменения связаны с переносом выходных и ожидаемым ростом пассажиропотока в праздничные дни.