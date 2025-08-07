График движения поездов Рижского и Курского направлений МЖД изменят в выходные

Пассажиров пригородных поездов Рижского и Курского направлений Московской железной дороги, включая маршруты второй линии Московских центральных диаметров ждут изменения в расписании в предстоящие выходные. Это связано с плановыми работами по замене двух стрелочных переводов на станции Тушино.

Технологические «окна» запланированы 9 и 10 августа с 00:20 до 10:20. В этот период движение электропоездов на участке от станции Подмосковная до Павшино будет организовано в реверсивном режиме.

Кроме того, у ряда составов изменится время отправления и прибытия, некоторые поезда второй линии Московских центральных диаметров будут следовать только до станции Тушино и Курского вокзала, а часть рейсов временно отменят.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к неудобствам и заблаговременно планировать маршруты.

Актуальное расписание можно уточнить на вокзалах и станциях, официальном сайте «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».