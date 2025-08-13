График движения поездов Рижского и Курского направлений МЖД изменят 16 августа

Пассажиров пригородных поездов Курского и Рижского направлений, включая маршруты второй линии Московских центральных диаметров, 16 августа ждут временные изменения в расписании. Это связано с началом строительства временного пешеходного моста на реконструируемом остановочном пункте Перерва.

С 12:10 до 19:50 приостановят движение поездов по первому и второму главным путям. В этот период строители установят новое пролетное строение, которое заменит часть старого моста. Проведение работ необходимо для освобождения площадки под строительство новой островной платформы.

Поезда второй линии Московских центральных диаметров со стороны Нахабина будут следовать только до Курского вокзала и обратно, а электрички Рижского направления дальних маршрутов — до Люблина.

Со стороны Подольска поезда будут ходить до Царицыно и Покровского, а электрички Курского направления дальних маршрутов — только до Курьянова. Некоторые составы изменят время отправления и прибытия, кроме того сократится количество остановок, а часть электричек отменят.

Пассажиров призывают заранее уточнять актуальное расписание. Сделать это можно на вокзалах, официальном сайте «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».