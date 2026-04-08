График движения поездов на МЦД-3 изменится из-за ремонта пути

С 10 по 12 апреля на участке Сходня — Химки пройдут работы по капитальному ремонту пути. Из-за этого изменится график движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

С 21:15 10 апреля до 5:15 12 апреля будут закрыты некоторые главные пути на указанном участке. В это время интервалы движения на Казанском направлении увеличатся до 20 минут, а по станции Митьково — до 40 минут. У некоторых поездов изменится время отправления и режим остановок, некоторые поезда будут выведены из расписания.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно узнать в мобильном приложении и на официальном сайте АО «Центральная ППК».