График движения поездов на МЦД-3 изменится из-за ремонта путей

С 17 по 19 апреля на участке Сходня — Химки проведут капитальный ремонт пути, а на Казанском вокзале — путевые работы. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

В связи с этим будут закрыты некоторые пути на участках Сходня — Химки и Перово — Казанский вокзал. В частности, с 21:15 17 апреля до 5:15 19 апреля и с 0:30 до 6:30 18 и 19 апреля.

На станции Митьково в это время интервал движения поездов МЦД частично увеличится до 40 минут.

На Казанском направлении в субботу, 18 апреля, до 6:30 на участке Перово — Москва поезда проследуют в реверсивном режиме по пути из Москвы. В воскресенье, 19 апреля, — по пути на Москву.

Некоторые поезда со стороны Ипподрома будут курсировать только до или от Перово, со стороны Зеленограда-Крюково — от или до Митьково. Интервал движения в это время будет увеличен до одного часа.

В остальное время — в пятницу после 21:15 и в субботу после 6:30 — интервалы движения на Казанском направлении будут частично увеличены до 20 минут.

Источник: АО «Центральная ППК».