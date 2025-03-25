График движения поездов на Ленинградском направлении в Подмосковье изменится с 9 апреля

Расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении изменится в апреле. На участке Бологое – Сонково проведут ремонтно-путевые работы.

Составы 9, 12, 16, 19 и 23 апреля будут следовать с отменой остановок на отрезке Бежецк — Сонково.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и сверяться с актуальным расписанием на информационных стендах станций и на сайте МТППК.

Кроме того, узнать график движения поездов и купить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».