График движения поездов на Ленинградском направлении в Подмосковье изменится с 9 апреля
Расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении изменится в апреле. На участке Бологое – Сонково проведут ремонтно-путевые работы.
Составы 9, 12, 16, 19 и 23 апреля будут следовать с отменой остановок на отрезке Бежецк — Сонково.
Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и сверяться с актуальным расписанием на информационных стендах станций и на сайте МТППК.
Кроме того, узнать график движения поездов и купить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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