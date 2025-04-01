График движения поездов на Ленинградском направлении в Подмосковье изменится с 1 апреля

В Московской области продолжают работы по улучшению состояния железной дороги. В связи с проведением ремонта в апреле на участке МЦД-3 на Ленинградском направлении изменится график движения поездов.

Модернизацией инфраструктуры специалисты будут заниматься с 1 по 11 апреля и с 14 по 13 апреля.

Часть пригородных поездов утром и вечером в эти дни отменят на отрезке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково. После 23:00 интервалы движения частично увеличат до 20 минут.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на стендах, установленных на платформах, а также на сайте МТППК в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».