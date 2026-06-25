График движения поездов на Курском направлении изменится из-за ремонта пути

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что с 29 июня по 3 июля на участке Столбовая — Чехов будет скорректирован график движения поездов дальнего пригорода Курского направления. Это связано с работами по капитальному ремонту пути.

29 и 30 июня, а также 1–3 июля с 18:00 до 06:00 будет закрыт II главный путь на Москву на участке Столбовая — Чехов. На участке Гривно — Чехов поезда будут следовать по одному пути в обе стороны в реверсивном режиме.

Некоторые поезда дальнего пригорода будут выведены из расписания, а часть из них будет следовать сокращенными маршрутами от/до станций Львовская и Подольск.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно посмотреть в мобильном приложении «Центральная ППК» и на официальном сайте компании в разделе «Расписание».