График движения поездов Ленинградского направления МЖД изменят с 28 по 31 июля

С 28 по 31 июля пассажиров пригородных поездов Ленинградского направления ожидают временные изменения в расписании. График будет скорректирован в связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.
Часть электричек маршрута Москва - Клин - Москва отменят, а остальные составы будут курсировать по скорректированному графику.
Актуальную информацию об изменениях в расписании можно найти на информационных стендах станций, обслуживаемых Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией, в разделе «Пассажирам» на официальном сайте организации, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять время отправления поездов, чтобы спланировать свои поездки с учетом изменений.
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