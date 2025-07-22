График движения поездов Ленинградского направления МЖД изменят с 28 по 31 июля

С 28 по 31 июля пассажиров пригородных поездов Ленинградского направления ожидают временные изменения в расписании. График будет скорректирован в связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Часть электричек маршрута Москва - Клин - Москва отменят, а остальные составы будут курсировать по скорректированному графику.

Актуальную информацию об изменениях в расписании можно найти на информационных стендах станций, обслуживаемых Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией, в разделе «Пассажирам» на официальном сайте организации, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять время отправления поездов, чтобы спланировать свои поездки с учетом изменений.