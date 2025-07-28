График движения поездов Ленинградского направления МЖД изменят с 28 июля
В период с 28 июля по 7 сентября на Ленинградском направлении произойдут изменения в графике движения пригородных поездов. Расписание скорректируют в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами.
Часть составов на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва отменят полностью, некоторые поезда будут ходить по сокращенным маршрутам, а другие – следовать по новому расписанию.
Актуальную информацию об интервалах движения можно узнать на информационных стендах станций и на официальном сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Обновленное расписание и возможность покупки билетов доступны также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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