График движения поездов Ленинградского направления МЖД изменят с 15 февраля

Расписание движения поездов на МЦД-3 и пригородных направлений изменится с 15 февраля по 23 марта. Это связанео с ремонтом на станции Зеленоград-Крюково Октябрьской железной дороги.

Ремонт проводят в рамках модернизации станции, рассказали в региональном Минтрансе. Изменения коснутся пригородных поездов, а также МЦД-3 на Ленинградском направлении.

Так, часть составов отменят на всем маршруте Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково. Интервалы движения частично увеличат до 30 минут в ночные часы с 23:00 до 04:30. Некоторые поезда на участке Москва — Тверь — Москва отменят, а некоторые будут ходить по укороченному маршруту.

Узнать больше об изменениях можно на информационных стендах станций, а также на сайте и в мобильном приложении «РЖД».