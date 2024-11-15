График движения поездов Ленинградского направления изменится с 18 ноября

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 18 по 22 ноября. Это связано с проведением ремонта на Октябрьской железной дороге.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт на Октябрьской железной дороге проводят в рамках программы модернизации. Из-за этого с 18 по 22 ноября пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному графику, а некоторые рейсы отменят.

Кроме того, изменения коснутся участка Москва — Тверь — Москва и Лихославль — Тверь.

Обновленный графи можно найти на станциях, а также на сайте и в мобильном приложении «РЖД».