График движения поездов Ленинградского направления изменится до ноября

Из-за продолжающихся ремонтных работ на Октябрьской железной дороге 31 октября изменится расписание поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.
Так, поезда МЦД-3 на маршруте Зеленоград-Крюково — Москва будут ходить по новому графику, некоторые рейсы отменят. Также на участке Зеленоград-Крюково — Тверь и Тверь — Бологое отменят часть поездов или изменят их остановки.
Актуальное расписание можно найти на станциях, сайте компании в разделе «Пассажирам» или в приложении «РЖД Пассажирам».
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