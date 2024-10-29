График движения поездов Ленинградского направления изменится до ноября

Из-за продолжающихся ремонтных работ на Октябрьской железной дороге 31 октября изменится расписание поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Так, поезда МЦД-3 на маршруте Зеленоград-Крюково — Москва будут ходить по новому графику, некоторые рейсы отменят. Также на участке Зеленоград-Крюково — Тверь и Тверь — Бологое отменят часть поездов или изменят их остановки.

Актуальное расписание можно найти на станциях, сайте компании в разделе «Пассажирам» или в приложении «РЖД Пассажирам».