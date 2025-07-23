График движения поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменят с 26 июля

С 26 по 28 июля и со 2 по 4 августа пассажиров ожидают изменения в расписании пригородных поездов Курского и Рижского направлений, включая маршруты второй линии Московских центральных диаметров. Корректировки связаны с масштабными работами по переносу главных путей на станции Москва-Пассажирская-Курская в рамках реконструкции участка от столицы до Карачарова.

Первое «технологическое окно» запланировано с 1:20 26 июля до 5:20 28 июля. За это время железнодорожные бригады выполнят укладку новых путей на стыковочных участках, заменят рельсы на протяжении первого главного пути и демонтируют свыше километра метров старого полотна.

Ранее в рамках подготовки специалисты уложили 900 метров нового покрытия и установили три стрелочных перевода.

На период ремонтных работ движение поездов будет организовано по соседним путям с использованием реверсивного режима. Многие электрички изменят время отправления и прибытия, а количество остановок сократят.

В частности, большинство поездов МЦД-2 со стороны Нахабина будут идти до Курского вокзала, а из Подольска — до Царицына. Некоторые электрички проследуют из Подольска по третьему и четвертому путям без промежуточных остановок.

Работы по переключению второго главного пути пройдут с 2 по 4 августа в те же ночные часы.

Тем, кто часто пользуется поездами на вышеуказанных маршрутах, рекомендуют заблаговременно уточнять актуальное расписание на вокзалах, официальном сайте «РЖД» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».