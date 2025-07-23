График движения поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменят с 26 июля

Фото: МЖД

С 26 по 28 июля и со 2 по 4 августа пассажиров ожидают изменения в расписании пригородных поездов Курского и Рижского направлений, включая маршруты второй линии Московских центральных диаметров. Корректировки связаны с масштабными работами по переносу главных путей на станции Москва-Пассажирская-Курская в рамках реконструкции участка от столицы до Карачарова.

Первое «технологическое окно» запланировано с 1:20 26 июля до 5:20 28 июля. За это время железнодорожные бригады выполнят укладку новых путей на стыковочных участках, заменят рельсы на протяжении первого главного пути и демонтируют свыше километра метров старого полотна.

Ранее в рамках подготовки специалисты уложили 900 метров нового покрытия и установили три стрелочных перевода.

На период ремонтных работ движение поездов будет организовано по соседним путям с использованием реверсивного режима. Многие электрички изменят время отправления и прибытия, а количество остановок сократят.

В частности, большинство поездов МЦД-2 со стороны Нахабина будут идти до Курского вокзала, а из Подольска — до Царицына. Некоторые электрички проследуют из Подольска по третьему и четвертому путям без промежуточных остановок.

Работы по переключению второго главного пути пройдут с 2 по 4 августа в те же ночные часы.

Тем, кто часто пользуется поездами на вышеуказанных маршрутах, рекомендуют заблаговременно уточнять актуальное расписание на вокзалах, официальном сайте «РЖД» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте