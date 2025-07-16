График движения поездов Казанского и Киевского направлений МЖД изменят 16 июля

Пассажиров пригородных электричек Казанского и Киевского направлений 16 и 17 июля ожидают временные изменения в расписании. Это связано с плановыми работами по замене стрелочных переводов на двух станциях.

На платформе Куровская 16 июля с 6:40 до 16:40 будет закрыт участок второго пути. Для части электричек изменят время отправления и прибытия, а также сократят количество остановок. Некоторые рейсы отменят.

На станции Латышская работы пройдут с 21:30 16 июля до 7:30 17 июля. В это время движение по первому пути приостановят, а поезда пустят по соседним путям в реверсивном режиме. Это также повлечет изменения в расписании: корректировку времени, отмену трех рейсов и сокращение маршрута двух электричек.

Пассажиров призывают заранее уточнять актуальное расписание на вокзалах, официальном сайте компании «РЖД» или в мобильном приложении.