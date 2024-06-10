График движения подмосковных электричек изменится 11-12 июня из-за работ на станции «Очаково»

Фото: ЦППК

Расписание некоторых электричек Киевского и Горьковского направлений МЖД, в том числе МЦД-4, изменится 11-12 июня. На станции «Очаково» запланирована замена стрелочных переводов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Первый и второй главные пути закроют с 22:35 11 июня до 08:35 12 июня: некоторые поезда проследует по укороченным маршрутам, а еще одну часть временно выведут из расписания.

В МЖД призвали пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои поездки заранее. Ознакомиться с изменением в графике движения электричек можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении компании.

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