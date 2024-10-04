График движения электричек на Казанском направлении изменят 5 и 6 октября

График движения пригородных поездов на Казанском направлении изменится 5 и 6 октября. Ограничения введут из-за капитального ремонта пути на участке от станции Перово до Казанского вокзала и реконструкции станции Раменское.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в этот период закроют четвертый главный путь на участке от Перово до Казанского вокзала.



Через станцию Митьково интервалы движения поездов МЦД увеличат до 20 минут, а последние поезда отправятся в сторону Ипподрома в 00:33, в сторону Зеленограда-Крюково — в 00:52.

На Казанском направлении интервал увеличат до 15 минут. Некоторые поезда МЦД и дальнего пригорода отменят, а другие пройдут от и до станций Быково, Раменское, Люберцы-1, Выхино.

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