График движения электричек на Казанском направлении изменится в Подмосковье с 26 марта

В марте и апреле изменится расписание некоторых пригородных поездов в Московской области. На нескольких участках железной дороги модернизируют инфраструктуру.

На отрезке Луховицы — Щурово Казанского направления проведут капитальный ремонт пути.

Работы будут проводить утром и днем 26 и 31 марта, а также с 1 по 4, с 7 по 11, с 14 по 18 и с 21 по 23 апреля.

График движения пригородных поездов существенно изменится. Некоторые составы проследуют по укороченному пути, другие — отменят.

Пассажиров призывают заблаговременно планировать поездки и ознакомиться с актуальным расписанием на остановках, вокзалах, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».