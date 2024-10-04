График движения электричек на Горьковском и Киевском направлениях изменят с 5 по 7 октября

График движения пригородных поездов на Горьковском и Киевском направлениях изменится с 5 по 7 октября. Временные ограничения введут из-за работ на станции Белорусская и капитального ремонта на участке от Солнечной до Крекшино.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, с 1:20 5 октября до 5:00 7 октября отменят все поезда на центральном участке МЦД-4 от Минской до Площади трех вокзалов. Первый главный путь из Москвы на участке от Солнечной до Крекшино закроют. Поезда МЦД пойдут по пути на Москву.

На центральном участке МЦД-4 поезда отменят от станций Поклонной до Площади трех вокзалов.

На Киевском направлении поезда пойдут от станций Апрелевка до Минской, а интервал движения увеличат до 1 час 20 мин.

Пассажирам можно воспользоваться поездами дальнего пригорода, следующими по 3 и 4 путям до Киевского вокзала. В этот период назначат 20 дополнительных рейсов Апрелевка — Киевский вокзал с остановками на станциях Апрелевка, Переделкино, Очаково, Аминьевская, Минская. Они будут курсировать с интервалами движения 15-20 минут.

На Горьковском направлении поезда проследуют укороченным маршрутом от и до станций Площадь трех вокзалов, Нижегородская. Интервал движения в течение дня увеличится до 10-15 минут.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».