Граффити украсили стены ледовой арены в Раменском

Ледовая арена имени хоккеиста Владимира Лутченко отмечает 10-летие со дня открытия. К этой дате спортивный комплекс получил уникальное визуальное оформление: белые стены коридоров и залов превратились в масштабные художественные полотна.

Идея вдохнуть жизнь в интерьеры ФОКа появилась еще в декабре 2025 года. Главной особенностью проекта стал способ исполнения: художники отказались от использования трафаретов, выполнив все рисунки полностью вручную. Такая техника позволила добиться глубины и динамики изображений, которые теперь буквально «оживают» на глазах у посетителей.

Заведующая комплексом Виктория Александрова пояснила, что концепция росписи строится на преемственности традиций. На стенах соседствуют два мира: герои спорта и герои детства. Портреты прославленных хоккеистов и фигуристов, которые создавали славу отечественного спорта. Их образы напоминают юным атлетам о том, каких высот можно достичь упорным трудом.

«Сцены из золотого фонда советской анимации. Веселые хоккеисты из „Шайбу-шайбу!“ и спортивный Волк из „Ну, погоди!“ создают позитивный настрой и вызывают добрую улыбку у родителей, бабушек и дедушек, приводящих детей на тренировки. Особый статус проекту придало участие самого Владимира Яковлевича Лутченко. Двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, чье имя носит арена, лично оценил работу художников», — отметили в учреждении.

Прославленный защитник отметил, что яркие и эмоциональные образы гармонируют со спортивной энергетикой комплекса и помогают создать правильный психологический настрой перед выходом на лед.