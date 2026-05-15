Граффити по фронтовому снимку 1941 года появилось в Балашихе

Депутат Совета депутатов Балашихи Николай Говричев отметил, что ко Дню Победы в округе создают уличные рисунки на тематику Великой Отечественной войны. Это важно для увековечения памяти о великих подвигах героев. В Железнодорожном уже есть шесть таких работ: четыре на предприятиях и две на стенах домов.

Новое граффити вдохновлено фронтовой фотографией Павла Трошкина 1941 года. На снимке запечатлены бойцы и писатель Михаил Шолохов, приехавший в действующую армию в качестве военного корреспондента.

«В качестве исходного материала я использую фронтовые фотографии из общедоступных архивов. Выбор именно этой фотографии связан с тем, что на ней изображены наши бойцы в самые первые тяжелые годы войны, но у них на лицах — радость и надежда на победу. Такое творчество позволяет укреплять наши нравственные ценности и историческое наследие, нести это в массы. Это нужно культивировать», — поделился Сергей Юраков.

Художник работал над граффити три дня, уделяя процессу по 8–10 часов ежедневно. Работу не остановили даже небольшие осадки — Сергей завершил ее в намеченные сроки. Всего в Балашихе насчитывается более восьми работ мастера.