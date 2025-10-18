Граффити художника из Подольска получило приз в дальневосточном конкурсе

Илья Демченко занял второе место в дальневосточном конкурсе «Авача Стрит Арт» с муралом «Огнеборец» в Петропавловске-Камчатском на улице Ларина, дом № 22/10. Его работа набрала 449 голосов. Художник получит грант на развитие своего творчества.

Победителя определили по результатам зрительского голосования, которое проходило на портале «Камчатка в порядке» с 14 по 16 сентября. В работах нужно было отразить культурный код Камчатки, Год защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Всего Демченко расписал четыре фасада дома и создал также граффити «Радость встречи», «Связь поколений» и «День Победы».

Отметим, что во время фестиваля создали 50 работ в дополнение к 88 картинам прошлых лет. Первое мероприятие уличного искусства и граффити провели в 2020 году и приурочили его к 280-летию города.