Готовые супы и каши «Обеды для победы» направят в зону СВО из Коломны

Жены и матери коломенских бойцов СВО фасуют готовые продуктовые наборы для бойцов специальной военной операции. В меню сухие супы и каши, а также домашние соленья. «Обеды для Победы» направят в зону СВО.

Жени и матери бойцов фасуют наборы в молодежном центре «Выбор». Помимо каш, супов и домашних заготовок, в посылки положат сладости, гороховые кружки и кукурузные хлопья. Такие «Обеды для победы» помогают насытиться бойцам специальной военной операции. Их достаточно залить горячей водой.

«Изначально мы собирали такие наборы только для наших родных, но на передовой есть и те, кому близкие не всегда имеют возможность собрать и отправить посылку. Поэтому теперь мы готовим для всех. Такое небольшое внимание поднимает дух наших солдат. В каждую коробку мы вкладываем письмо с теплыми пожеланиями — читать добрые слова от земляков нашим ребятам очень приятно», — рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества городского округа Коломна Марина Родченко.

В день активистки собирают до 30 наборов. Поддержать жен военнослужащих может каждый. Для этого достаточно обратиться в молодежный центр «Выбор» городского округа Коломна. Там принимают не только продукты, но и средства гигиены.

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