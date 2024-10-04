Депутаты проверили готовность к отопительному сезону жилого комплекса «Пехра» в Балашихе

Представители «Единой России» проверили готовность жилого комплекса «Пехра» к предстоящему отопительному сезону. Региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья Абросимова и депутат Московской областной думы Николай Черкасов вместе с членами Общественного совета посетили ЖК, чтобы оценить состояние котельной, подвальных помещений и общей инфраструктуры.

Особое внимание было уделено работе индивидуального теплового пункта, промывке и опрессовке системы отопления, а также чистоте и сухости подвалов.

«Наша задача — обеспечить жителям комфорт и безопасность. Мы проверяем все: от работы отопительных систем до состояния придомовых территорий. Такие проверки позволяют вовремя устранить недостатки и улучшить условия проживания», — отметил депутат Московской областной думы Николай Черкасов.

Жилой комплекс «Пехра», построенный в 2020 году, включает восемь домов с более чем семью тысячами квартир. В прошлом году здесь были открыты детский сад и школа, что значительно улучшило социальную инфраструктуру района.

По итогам осмотра участники проверки отметили высокий уровень подготовки ЖК к предстоящему отопительному сезону. Это позволяет рассчитывать, что жители «Пехры» проведут зиму в комфортных условиях.

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