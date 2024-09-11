Готовность жилых домов к зиме в Большом Серпухове превысила 95%

Большой Серпухов готовится к отопительному сезону. Специалисты провели все гидравлические испытания и отремонтировали 69 котельных. Более 95% домов получили паспорта.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко посетил «Тепловодоканал» в Пушине и «Тепловодоснабжение» в Протвине.

Специалисты в Пущине провели гидравлические испытания, заменили запорную арматуру, устранили дефекты и капитально отремонтировали тепловой пункт в микрорайоне «Г», а также модернизировали систему водоподготовки. Там установили оборудование с использованием поваренной соли. Технология работает в автоматическом режиме и смягчает воду.

Энергетики в Протвине капитально отремонтировали котел зимнего контура КВГМ-100, а подрядчик заменил участки магистральных тепловых сетей на улице Ленина, Лесном бульваре и Северном проезде.

Все работы проведены в срок. Специалисты полагают, что отопительный период пройдет в штатном режиме.

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