Готовность жилых домов к отопительному сезону проверят в Дмитрове

Сотрудники управления «Север» Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверят коммунальные системы в 1494 многоквартирных домах в Дмитрове. Инспекторы оценивают объекты по 20 пунктам чек-листа. Управляющим компаниям направляют предписания с указанием сроков устранения недостатков.

В Дмитрове продолжается подготовка к отопительному сезону. В рейдах также принимают участие представители администрации муниципалитета, члены и председатели советов многоквартирных домов. Они проверяют состояние подвальных помещений, подъездов, кровли и фасадов, а также газовые коммуникации.

Наиболее частые нарушения — утепление труб и подвалов. Сейчас устранено 50% нарушений.

Все работы должны завершить до 15 сентября.

«Подготовка жилого фонда к отопительному сезону — важнейшая задача. Мы внимательно отслеживаем ход работ, чтобы создать комфортные и безопасные условия для жителей в предстоящий холодный период», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.