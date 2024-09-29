Готовность жилых домов к отопительному сезону проверили в Серпухове

Администрация округа оперативно реагирует на обращения, связанные с подготовкой к отопительному сезону. Татьяна Орлова вместе с депутатом окружного Совета Алексеем Батоговым проверили состояние многоквартирного дома на Серпуховской улице. В первом подъезде обнаружили проблему со стояком и разводкой отопления. Представители власти на месте разграничили зоны ответственности между собственниками и управляющей компании. В тот же день организация «Солидарность» заменила стояк, а жителям рассказали, какие действия они должны предпринять в дальнейшем.

В администрации отметили, что нужно налаживать диалог между жильцами и управляющими организациями, чтобы вопросы решались оперативно.

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