Готовность здания школы № 8 к зиме проверили в Балашихе

Представители партии «Единая Россия» провели встречу с застройщиком школы № 8 в Балашихе. Они оценили, как прошел плановый ремонт учреждения.

Участие в мероприятии приняли член фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова и заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов, а также представитель компании застройщика «Билд».

«Мы проверили работу инженерных сетей, ливневой канализации, посмотрели состояние гидроизоляционных материалов», — сказала член фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова.

Учреждение находится в жилом комплексе «Леоновский парк». Первых учеников школа приняла в 2023 году. Учреждение построили благодаря президентскому национальному проекту «Современная школа».

Отметим, что встреча прошла в рамках партийного проекта «Новая школа».

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