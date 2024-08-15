Готовность военных городков в Одинцовском округе к зиме достигла на 80%

Специалисты Министерства обороны завершают подготовку военных городков к зимнему периоду в Одинцовском округе. Общая готовность объектов составляет больше 80%.

Всего на территории Московского военного округа подготовят к зиме 979 военных городков. Специалисты Министерства обороны завершают мероприятия по техническому обслуживанию тепловых сетей и котельного оборудования.

Подготовительные работы завершаются и в казарменно-жилищном фонде. Здесь в ходе ремонта собственными силами заменили основное и вспомогательное оборудование на теплогенерирующих объектах. Специалистам также предстоит подготовить 1021 коммунальное сооружение и 544 объектов теплового хозяйства.

Ремонтные работы запланированы в этом году на 9880 объектах казарменно-жилищного фонда. Благодаря качественной подготовке к зиме предстоящий отопительный период должен пройти без аварий.

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