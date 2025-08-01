Готовность учреждений допобразования к новому учебному году проверили в Рошале

В муниципальном округе Шатура проверяют готовность к новому учебному году не только школ и детских садов, но и учреждений дополнительного образования и культуры. Комиссия оценивает состояние зданий и территорий, пожарную безопасность и многое другое.

Представители управления образования администрации муниципального округа Шатура и сотрудники Росгвардии проверили Детскую школу искусств в Рошале. Учебное заведение посещают свыше 300 ребят. Воспитанники занимаются в вокально-хоровом, инструментально-исполнительском, художественном и подготовительном отделениях школы. К встрече учеников учреждение дополнительного образования готово.

По словам директора шатурской Детской школы искусств Анны Макалкиной, в здании выполнили косметический ремонт и обновили территорию.

«Здесь появились зоны для комфортных прогулок и ожидания. Можно пофотографироваться», — отметила Анна Макалкина.

Выпускники школы и их родители подарили учебному заведению еще одну инсталляцию в виде саксофониста в дополнение к фигуре арфиста. Они будут светиться зимними вечерами.

Подготовили к встрече воспитанников и еще одно учреждение дополнительного образования — Центр детского творчества «Созвездие» в Рошале. Он включает 27 творческих объединений. К новому учебному году в помещениях учебного заведения, а также на улице обновили окраску, в кабинетах старую мебель заменили на более современную и комфортную.