Готовность коммунальной техники к зиме проверят в Щелкове в конце октября

Глава округа Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание. На нем обсудили запуск отопления в муниципалитете, а также ремонты и подготовку коммунальной техники к зиме.

Глава Щелкова Андрей Булгаков сообщил, что на следующей неделе в парках проведут развлекательные мероприятия, а специалисты проверят готовность спецтехники к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Участники совещания также обсудили запуск отопления в первую неделю похолодания. Андрей Булгаков сообщил, что подача прошла без серьезных проблем, но есть замечания по нескольких адресам. Он призвал жителей сообщать о проблемах. Управляющие компании сообщили, что закрыли 90% заявок.

За прошедший период отремонтировали входную группу первого подъезда дома № 9 на улице Беляева, отремонтировали сельский Дом культуры «Огуднево», установили две дорожные неровности у Щелковского перинатального центра, восстановили пешеходную зону на Парковой улице, отремонтировали ступени Щелковского театра и обустроили песочницу во дворе доме № 37 на улице Беляева.

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