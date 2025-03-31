Готовность сводного отряда к ликвидации ЧС проверили в Химках

В городском округе прошел смотр готовности сводного отряда, ответственного за предупреждение и тушение пожаров. Специалисты оценили состояние техники, оснащение экипажей и скорость реагирования добровольцев.

Группы пожаротушения сформированы на территории всех крупных предприятий округа, а также в территориальных управлениях. Их задача — оперативно приступить к тушению огня до прибытия профессиональных пожарных. Особое внимание при проверке уделили подготовке сотрудников, наличию необходимого оборудования и готовности техники к чрезвычайным ситуациям.

«Главная задача для всех нас в летний пожароопасный период — не допустить возникновения природных пожаров. С этой целью нам необходимо продолжать работу с населением по профилактике пожаров, осуществлять рейды в места массового отдыха населения», — подчеркнул заместитель главы Химок Александр Цуканов.

В городе регулярно проходят профилактические рейды в лесопарковых зонах. Жителей призывают соблюдать правила безопасности: не разводить костры в неположенных местах и не оставлять легковоспламеняющиеся предметы.