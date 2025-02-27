Готовность строительных работ в Домодедовском лицее № 3 достигла 24%

С осени 2024 года Домодедовский лицей № 3 имени Героя Советского Союза Максимова закрыт на капитальный ремонт. Сейчас работы на объекте выполнены на 24%.

Завершены демонтажные работы, проведена перепланировка помещений, выполнена стяжка пола и монтаж теплосети.

Сейчас на объекте трудятся 37 человек. Рабочие занимаются устройством полов, монтажом внутренних перегородок, систем отопления, вентиляции, а также электрических и слаботочных систем. Все работы ведутся строго по графику, и уже к осени 2025 года лицей планируют открыть для учеников.

Стоит отметить, что Домодедовский лицей № 3 недавно получил грант «Умные школы» за высокий уровень достижений педагогического коллектива. Средства гранта направят на стимулирующие надбавки к заработной плате учителей, подготовивших обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников.

Ученики и педагоги лицея традиционно демонстрируют высокие результаты, побеждая в значимых олимпиадах и конкурсах. После завершения ремонта обновленный лицей станет еще более комфортным и современным образовательным пространством для своих талантливых учеников и педагогов.