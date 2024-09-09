Готовность спецтехники управляющих компаний к зиме проверят в Лобне
Встреча с сотрудниками управляющих компаний прошла в Лобне. Глава муниципалитета обсудила с ними актуальные проблемы и ход подготовки к зиме.
В совещании поучаствовали представители управляющих компаний «Культура ЖКХ» и «ДолМастер». По мнению участников встречи, формат прямого общения очень эффективен в этой сфере.
«От качества работы всех, кто присутствовал на встрече, зависит комфорт наших жителей. Проговорили, что трудовые обязанности исполняем качественно и добросовестно, если есть проблемы — сообщаем руководителям. С ними мы находимся в постоянном контакте, оказываем поддержку в решении любых вопросов», — поделилась глава городского округа Лобня Анна Кротова.
На встрече обсудили готовность спецтехнике к зиме. Специалисты решили побывать на складах управляющих компаний, чтобы оценить их потребность в инвентаре.
Отметим, что такие встречи пройдут со всеми управляющими организациями города.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».