Готовность спецтехники управляющих компаний к зиме проверят в Лобне

Встреча с сотрудниками управляющих компаний прошла в Лобне. Глава муниципалитета обсудила с ними актуальные проблемы и ход подготовки к зиме.

В совещании поучаствовали представители управляющих компаний «Культура ЖКХ» и «ДолМастер». По мнению участников встречи, формат прямого общения очень эффективен в этой сфере.

«От качества работы всех, кто присутствовал на встрече, зависит комфорт наших жителей. Проговорили, что трудовые обязанности исполняем качественно и добросовестно, если есть проблемы — сообщаем руководителям. С ними мы находимся в постоянном контакте, оказываем поддержку в решении любых вопросов», — поделилась глава городского округа Лобня Анна Кротова.

На встрече обсудили готовность спецтехнике к зиме. Специалисты решили побывать на складах управляющих компаний, чтобы оценить их потребность в инвентаре.

Отметим, что такие встречи пройдут со всеми управляющими организациями города.

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