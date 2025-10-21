Готовность спецтехники и аварийных бригад ЖКХ к зиме проверили в Подмосковье
Специалисты подмосковного МинЖКХ проводят выезды в муниципалитеты для оценки оснащения и работы аварийно-восстановительных бригад. Проверки проводят в рамках конкурса «Лучший по профессии 2025».
Глава отраслевого министерства Кирилл Григорьев подчеркнул, что концепцию профессиональных состязаний пересмотрели. Акцент сместили на компетенции работников — сварщиков, экскаваторщиков и мастеров АВР и ИТР, которые выходят на устранения аварий зимой.
Готовность бригад к оперативному реагированию проверяют по специальному чек-листу из таких критериев:
- организационные параметры;
- техническое оснащение;
- документационное обеспечение;
- информирование населения;
- наличие необходимой техники;
- комплектация специального оборудования.
В смотре принимают участие 47 ресурсоснабжающих организаций. Они представляют 43 муниципалитета. К текущему дню проверки уже прошли в Балашихе, Мытищах, Реутове, Талдомском, Фрязине и других округах.