Готовность спецтехники и аварийных бригад ЖКХ к зиме проверили в Подмосковье

Специалисты подмосковного МинЖКХ проводят выезды в муниципалитеты для оценки оснащения и работы аварийно-восстановительных бригад. Проверки проводят в рамках конкурса «Лучший по профессии 2025».

Глава отраслевого министерства Кирилл Григорьев подчеркнул, что концепцию профессиональных состязаний пересмотрели. Акцент сместили на компетенции работников — сварщиков, экскаваторщиков и мастеров АВР и ИТР, которые выходят на устранения аварий зимой.

Готовность бригад к оперативному реагированию проверяют по специальному чек-листу из таких критериев:

организационные параметры;

техническое оснащение;

документационное обеспечение;

информирование населения;

наличие необходимой техники;

комплектация специального оборудования.

В смотре принимают участие 47 ресурсоснабжающих организаций. Они представляют 43 муниципалитета. К текущему дню проверки уже прошли в Балашихе, Мытищах, Реутове, Талдомском, Фрязине и других округах.