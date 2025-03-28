Готовность спасательных служб к ЧС проверили в Солнечногорске

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик посетил «СолнСпас» и единую дежурную диспетчерскую службу. Он проверил готовность специалистов к чрезвычайным ситуациям из-за наступления сезона половодья и высокой пожарной опасности.
По распоряжению главы округа Константина Михалькова спасательные службы Солнечногорска работают в усиленном режиме. Специалисты отрабатывают действия при возникновении пожаров и проводят тренировки в организациях и образовательных учреждениях.
«Укомплектованность служб, уровень подготовки персонала и тренировочные процессы сотрудников находятся на должном уровне. Специалисты „СолнСпас“ и единой дежурной диспетчерской службы держат руку на пульсе. Количество обращений, связанных с сезонным горением сухой травы, увеличивается», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Он также добавил, что для улучшения ситуации проработают вопрос противопожарной безопасности с предприятиями агропромышленного комплекса, старостами деревень и председателями садовых некоммерческих товариществ, граничащих с лесом. Сегодня специалисты занимаются очисткой русел рек, информированием населения и проведением профилактических работ. Кроме того, в водоемах округа дважды в день проверяют уровень воды.
Отметим, что с начала 2025 года отряды «СолнСпаса» совершили уже 29 выездов для ликвидации подтоплений.
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