Готовность Софринского образовательного комплекса в Нововоронине достигла 75%

В Пушкинском городском округе активно ведется строительство Софринского образовательного комплекса в деревне Нововоронино. Корпус, который начнет работу 1 сентября, на три четверти готов принять учеников.

Снаружи здание стремительно меняет свой облик: завершается монтаж фасада, на крыше проведена гидроизоляция. Внутри корпуса рабочие занимаются финишной отделкой: покраской стен, установкой светильников и подоконников, отделкой полов и стен плиткой. В санузлах уже установили необходимое оборудование.

Параллельно подходят к концу работы по вентиляции, слаботочным системам и подвесным потолкам. Идут установка дверных блоков и благоустройство территории: замена ограждения и бордюрного камня.

С 28 июля в корпус начнут завозить парты, столы, интерактивные доски, корпусную мебель и оборудование для пищеблока. Строители работают быстро, чтобы уже в начале осени школа была полностью готова к приему учеников.