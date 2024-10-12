Готовность снегоуборочной техники к зиме в Химках превысила 90%

В Химках идет активная подготовка к зиме. Сотрудники объединенного городского хозяйства готовят технику. Они выполнили работы на 90%.

Сотрудники объединенного городского хозяйства завершают ремонт и модернизацию спецтехники. Они зачищают старую краску и ржавчину, затем покрасят кузов и заменят технические пластины.

«Подготовка к зимнему периоду — это одно из важнейших направлений нашей деятельности. В настоящий момент готовность техники составляет 90%, идут работы по покраске и переоснащению. Перед выходом на линию вся техника проходит ежедневный техосмотр, в случае необходимости производим ремонтные работы на территории производственно-технической базы», — рассказал начальник гаражного участка МБУ «ОГХ» Сергей Костров.

В этом году на содержании городского хозяйства и управляющих компаний — 1150 дорог, более 600 дворов, а также 105 парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Постоянно дежурят 170 единиц техники. В снегопады количество машин увеличат за счет подрядных организаций.

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