Готовность снегоуборочной техники к зиме проверили в Реутове

В администрации Реутова прошел очередной «Час ЖКХ», на котором рассмотрели вопросы готовности управляющих компаний к зимней уборке дворовых территорий. Представители обслуживающих организаций отчитались о наличии 40 машин уборочной техники и 20 ручных роторов, которые будут задействованы в уборке.

Для выполнения этих задач укомплектован штат из 185 дворников. Важным аспектом подготовки к зиме стало обеспечение борьбы с гололедом: для этих целей заготовлено 200 тонн технической соли. Кроме того, управляющие компании должны подключить свою уборочную технику к спутникам ГЛОНАСС. Это позволит региональной навигационно-информационной системе отслеживать маршруты движения техники по дворам и оценивать эффективность ее использования. Вся муниципальная техника уже внесена в эту систему.

Несмотря на внедрение технологий, визуальный контроль и оперативное реагирование на заявки жителей остаются важными элементами работы. Для повышения качества обслуживания еще две управляющие компании — «М-Проперти» и «Проспект» — начнут взаимодействовать с единой диспетчерской службой для более эффективного решения жалоб горожан и выполнения плановых задач по содержанию домов и прилегающих территорий.

Готовность управляющих компаний к зимнему сезону остается в центре внимания властей, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей города в холодное время года.

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