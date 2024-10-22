Готовность снегоуборочной техники и инвентаря к зимнему сезону проверили в Реутове

В городском округе Реутов готовят общественные пространства к зимнему периоду. Более 40 спецмашин очистят парки муниципалитета в этом году.

Заместитель министра Подмосковья Денис Чижик, первый заместитель главы муниципалитета Алексей Ковязин и заместитель по благоустройству Лилия Богданова проинспектировали общественные территории Реутова. Комиссия посетила парк культуры и отдыха «Фабричный пруд». Они пообщались с работниками коммунальных служб, осмотрели снегоуборочную технику и инвентарь.

«Городской округ никогда не входил в число проблемных. Работа в области подготовки общественных территорий к зиме всегда была слажена», — подчеркнул Денис Чижик.

Замминистра добавил, что парки полностью готовы к зимнему сезону: их обеспечили новой техникой, а штат специалистов полностью укомплектовали.

Отметим, что в зимний сезон за чистоту общественных пространств в городском округе Реутов отвечает муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление». В этом году для поддержания порядка на улицы выйдет 40 машин спецтехники. Также управление приобрело 409 тонн соли и 84 тонны песко-соляной смеси. Штат организации укомплектовали на 94%.

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