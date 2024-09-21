Готовность системы теплоснабжения к зиме проверили в микрорайоне Силикат

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Котельники Михаил Соболев проверил подготовку котельной в микрорайоне Силикат к осенне-зимнему периоду. Объект снабжает теплом два многоквартирных дома по Карьерной улице.

В котельной микрорайона Силикат отремонтировали и проверили технологическое оборудование. Котельная готова для подачи тепла в многоквартирные дома.

Также Михаил Соболев осмотрел водозаборный узел, насосную технику и водопроводные сети. Оборудование исправно и готово к отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».