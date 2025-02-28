Готовность системы оповещения населения проверят 5 марта в Красногорске

Проверка автоматизированных систем оповещения населения пройдет на территории городского округа и всего Подмосковья 5 марта. Жителей Красногорска просят сохранять спокойствие.

Электросирены включат в 10:40, прозвучит сигнал «Внимание всем!». Звукоусилительные устройства будут работать в течение трех минут в режиме изменяющейся тональности от 300 до 600 герц с амплитудой звучания от минимума до максимума.

В 10:43 информацию о проведении проверки готовности систем оповещения в формате текстового сообщения передадут по речевым установкам и выносным акустическим системам. Также будут направлены push-сообщения на мобильные устройства пользователей приложений «МЧС России», «112 МО», «Добродел» с текстом «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Оповещение о проверке также передадут по федеральным и областным теле- и радиоканалам.

С помощью проверки сотрудники МЧС убедятся, что все системы доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций находятся в рабочем состоянии.