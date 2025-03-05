Готовность сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций проверили в Чехове

В муниципальном округе Чехов провели осмотр готовности органов сил и средств местного звена Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие организовали с привлечением пожарной техники и личного состава, для оценки готовности служб оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплениями.

Проверили пожарную технику и оборудование, координацию всех служб в условиях чрезвычайных ситуаций, а также эффективность проведенных спасательных операций. На практике была отработка сценария спасательных работ, включая эвакуацию пострадавших и ликвидацию источников затопления.

Подобные мероприятия имеют важное значение, поскольку они способствуют улучшению взаимодействия между службами и значительно повышают оперативную готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Московской области по пожарной безопасности направлены на то, что что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.